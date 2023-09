Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Neuleiningen (ots)

Leichte Verletzungen zog sich ein 55 Jahre alter Rennradfahrer bei einem Verkehrsunfall am 28.09.2023 gegen 18:00 Uhr zu. Er befuhr die Talstraße in Richtung Altleiningen und übersah aufgrund der tiefstehenden Sonne einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw. Es kam zur Kollision und infolge derer der Rennradfahrer zu Fall. Der Gesamtsachschaden beträgt ca. 850 Euro.

