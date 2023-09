Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Beschädigter Hydrant nach Verkehrsunfallflucht

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

Am Donnerstag, den 28.09.2023, gegen 14:45 Uhr, fuhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Auto in der Straße "Am Hauenstein" in Wachenheim gegen einen dortigen Hydranten, beschädigte diesen und entfernte sich im Nachgang von der Unfallörtlichkeit. In der Folge kam es zu einer ca. 15 Meter hohen Wasserfontäne aus dem betreffenden Hydranten. Der Austritt konnte durch die Wachenheimer Feuerwehr abgestellt werden. An dem Hydrant entstand ein Sachschaden von ca. 150 Euro. Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet daher um Zeugenaussagen oder Informationen, die zur Identifikation des unbekannten Autofahrers führen könnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06322-9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell