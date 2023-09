Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung - Täter auf frischer Tat ertappt

Grünstadt (ots)

Eine Zeugin teilte der Polizeiinspektion Grünstadt am 27.09.2023 gegen 16:20 Uhr mit, dass sie in der Kirchheimer Straße eine Person gesehen habe, die sich verdächtig verhalten hätte. Der Mann habe mit einem Messer "herumgefuchtelt". Personen, die hierdurch hätten gefährdet werden können, seien nicht in der Nähe gewesen. Im Rahmen der Fahndung konnte die von der Frau beschriebene Person, ein 32 Jahre alter Mann, in der Straße "Verladeplatz" bzw. in der dort angrenzenden Parkgarage eines Einkaufsmarktes festgestellt werden, als er gerade begann ein Graffiti an die Wand zu sprühen. Bei der Kontrolle fanden die Polizeibeamten neben zwei Farbsprühdosen ein Messer mit feststehender Klinge. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Was den 32-Jährigen, der alkoholisiert war und unter Drogeneinfluss stand, dazu bewogen hatte, mit dem Messer "herumzufuchteln", konnte nicht geklärt werden. Ermittelt wird nun wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

