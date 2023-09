POL-LB: Böblingen: Zeugen zu Unfallflucht in der Sindelfinger Straße gesucht

Ludwigsburg (ots) - Am Freitag (01.09.2023) zerkratzte ein noch unbekannter Täter zwischen 09.00 Uhr und 19.00 Uhr einen VW, der in der Poststraße in Kornwestheim abgestellt war. Die Schäden fanden sich an verschiedenen Stellen des Fahrzeugs. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail: ...

