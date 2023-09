Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Kuppingen: Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de, ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen Unbekannt, nachdem der Fahrer eines Ford am Sonntagmittag (03.09.2023) auf einer Fahrt von Kuppingen nach Nagold ein Rad verlor. Der 62 Jahre alte Mann, der mit Ehefrau und Enkelkindern unterwegs war, konnte das verlorene Rad letztlich wieder montieren und trat den Heimweg in die Hemmlingstraße an. Der PKW wurde durch das Aufsetzen auf der Straße beschädigt. Wie hoch der Sachschaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zuhause angekommen, gab ein Nachbar an, dass er an seinem geparkten PKW gelockerte Radbolzen festgestellt habe. Der Täter dürfte zwischen Samstag (02.09.2023) 19.00 Uhr und Sonntag zugeschlagen haben. Zeugen und insbesondere weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg zu melden.

