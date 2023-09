Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: BAB 8

Sindelfingen: 50-Jähriger nach mutmaßlicher Drogenkurierfahrt in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmorgen (02.09.2023) gegen 03:40 Uhr fiel einer Streife der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg auf der Bundesautobahn 81, von Heilbronn in Richtung Stuttgart, kurz vor dem Engelbergtunnel ein 50-jähriger Pkw-Lenker mit einer unsicheren Fahrweise auf. An der Tank- und Rastanlage Sindelfinger Wald an der Bundesautobahn 8 konnte er angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Hier stellten die Beamten Anzeichen für eine mögliche Betäubungsmittelbeeinflussung beim Tatverdächtigen fest. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht und verlief positiv. Bei der Durchsuchung seines Mietwagens fanden die Beamten rund ein Kilogramm weißes Pulver, bei dem es sich mutmaßlich um Rauschgift handelt. Ebenso wurde eine ungewöhnlich hohe Menge Bargeld im Fahrzeuginnenraum aufgefunden. Des Weiteren wurden ein vermutlich gefälschter Führerschein sowie ein Ausweisdokument festgestellt. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Noch am Samstag wurde er einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragen Haftbefehl in Vollzug setzte. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

