POL-LB: Steinheim an der Murr: Senior bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Am Samstag (02.09.2023) ereignete sich kurz nach 10.00 Uhr in der August-Scholl-Straße in Steinheim an der Murr ein tödlicher Unfall. Ein 87 Jahre alter Mann war gemeinsam mit seiner Ehefrau spazieren. Beide Personen stützten sich hierbei auf Rollatoren ab. Als der 87-Jährige die Bordsteinkante überwinden wollte, um von der Straße auf den Gehweg zu gelangen, dürfte der Rollator gemäß den derzeitigen Ermittlungen blockiert haben und ließ sich nicht auf den Gehweg schieben. In der Folge stolperte und stürzte der Senior vermutlich und verstarb noch vor Ort. Im Zuge der sich anschließenden Maßnahmen wurde von der Feuerwehr ein Sichtschutz aufgebaut und die Straße abgesperrt. Die Notfallseelsorge befand sich ebenfalls im Einsatz. Ein Sachschaden entstand nicht.

