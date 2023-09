Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: 17-jähriger Bewohner überrascht Einbrecher

Ludwigsburg (ots)

Ein 17-Jähriger überraschte in der Nacht zum Samstag mutmaßlich einen Einbrecher, als er gegen 02.35 Uhr in sein Elternhaus in der Wagrainstraße in Großbottwar zurückkehrte. Die beiden stießen im Hausflur aufeinander, wobei der noch unbekannte Täter den 17-Jährigen unvermittelt gegen eine Wand stieß und anschließend zu Fuß über einen Verbindungsweg in Richtung Kreuzstraße flüchtete. Er soll etwa 190 cm groß, dunkel gekleidet und mit einer Sturmhaube maskiert gewesen sein. Zudem soll er mit einem Baseballschläger bewaffnet gewesen sein. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hebelte der Unbekannte die Haustür auf und gelangte so in das Innere. Entwendet hat der Täter mutmaßlich nichts. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07148 16250 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Großbottwar in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell