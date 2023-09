Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K1618 Gemarkung Hessigheim: Volkswagen verunfallt mit Verkehrszeichen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 0:00 Uhr ereignete sich auf der K1618 zwischen der Abzweigung Über dem Neckar und Schreyerhof ein Verkehrsunfall ohne Verletzte. Der 19-jährige Fahrer eines VW Golf befuhr mit seinem 19-jährigen Mitfahrer die Kreisstraße von Hessigheim kommend in Fahrtrichtung Kleiningersheim. Vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit kam dieser in der Rechtskurve von der Fahrbahn ab und überquerte dabei die Gegenfahrbahn nach links in den Grünstreifen. Hierbei wurden ein Verkehrszeichen, sowie zwei Leitpfosten überfahren. Nach mehreren Metern kam das Fahrzeug dann wieder auf der Fahrbahn zum Stehen. Beim Golf entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro, beim Verkehrszeichen und den Leitpfosten von circa 500 Euro.

