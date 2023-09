Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: L 1140 - Frontalkollision mit zwei beteiligten Fahrzeugen und drei verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend (01.09.2023) um 19:18 Uhr befuhr die 34-jährige Lenkerin eines Skoda Karoq die L 1140 von Heimerdingen kommend in Fahrtrichtung Hemmingen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug, besetzt mit einem weiteren Insassen, auf den gegenläufigen Fahrstreifen und kollidierte dort frontal mit dem Mitsubishi Space Star einer 27-Jährigen. Das Fahrzeug der 34-Jährigen geriet hiernach in den linksseitigen Grünstreifen. Der Mitsubishi Space Star der 27-Jährigen wurde um 180 Grad gedreht und kam auf der entgegenkommenden Fahrspur zum Stehen. Die 27-jährige Fahrerin konnte ihr Fahrzeug selbstständig verlassen. Durch die Kollision erlitt sie leichte Verletzungen. Der Gesundheitszustand beider Insassen des Skoda kann derzeit nicht abgeschätzt werden und bedarf weiterer medizinischer Abklärung. Alle Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 15.000 Euro.

