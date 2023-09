Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Küchenbrand verursacht 250.000,-EUR Schaden

Ludwigsburg (ots)

In der Herrenberger Straße kam es am Freitag (01.09.2023) gegen 15.50 Uhr, zu einem Küchenbrand in einem Zweifamilienhaus. Ein 19-jähriger Bewohner der sich im Obergeschoß befindlichen Wohnung sah, als er nach Hause kam, im Flur schwarzen Rauch. Des Weiteren war der akustische Rauchmelder in Betrieb. Er verständigte hieraufhin die Feuerwehr sowie die Polizei. Die weiteren Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Weg in den Urlaub. Nach Eintreffen der Feuerwehr und Öffnen der Wohnung waren keine offenen Flammen mehr vorhanden. Die Feuerwehr erklärte auf Nachfrage, dass die Küche vermutlich durch einen technischen Defekt des Kühlschranks in Vollbrand geriet. Durch das Feuer wurde auch das danebenliegende Esszimmer beschädigt. Bei dem Brand entstand Sachschaden in Höhe von 250.000,-EUR. Wegen der starken Verrußung ist die Wohnung momentan unbewohnbar. Der 19-Jährige kam bei Verwandten unter. Die Feuerwehr war mit starken Kräften vor Ort, die Polizei hatte 3 Fahrzeuge und 6 Mann im Einsatz.

