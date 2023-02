Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Fußgängerin

Gera (ots)

In der Wiesestraße fuhr am Dienstag, den 14.02.2023, gegen 12:25 Uhr eine Straßenbahn in Richtung Lusan. Auf Höhe eines Lebensmittelgeschäfts wechselte plötzlich eine 39-jährige Fahrradfahrerin vom Gehweg auf die Fahrbahn. Der Straßenbahnführer (55) leitete eine Notbremsung ein und gab einen Warnton ab. Aus noch ungeklärter Ursache nahm die Radfahrerin diesen nicht wahr, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die Frau und der Straßenbahnfahrer wurden hierbei leicht verletzt, an ihrem Fahrrad und der Straßenbahn entstand Sachschaden. Ein angeforderter Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (TL)

