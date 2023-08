Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Tödlicher Badeunfall am Strandbad Nußdorf - 88662 Überlingen/Bodenseekreis

Überlingen - Am gestrigen Donnerstag, 24.08.2023, ereignete sich am späten Nachmittag im Strandbad Nußdorf ein tödlicher Badeunfall. Ein 64-Jähriger war gegen 16:35 Uhr beim Schwimmen untergegangen. Der Mann konnte schließlich von Wasserschutzpolizei, DLRG und Feuerwehr in mehreren Metern Tiefe lokalisiert und an Land gebracht werden. Die dort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen blieben erfolgslos, sodass er noch vor Ort verstarb. In Zusammenhang mit dem Badeunfall wurde auch ein Rettungshubschrauber angefordert, der im Bereich des Strandbades landete. Die Wasserschutzpolizeistation Überlingen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

