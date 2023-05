Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Einbruch in Auto

Südlohn (ots)

Tatort: Südlohn-Oeding, Jakobistraße;

Tatzeit: zwischen 29.05.2023, 23.30 Uhr, und 30.05.2023, 16.00 Uhr;

Unbekannte sind jetzt in Südlohn-Oeding in einen geparkten Wagen eingedrungen und entwendeten daraus ein Mobiltelefon. Der Sprinter hatte auf einem Betriebsgelände an der Jakobistraße gestanden, wo sich das Geschehen zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag abspielte. Die Täter hatten sich zuvor an einem der Dreiecksfenster des Wagens zu schaffen gemacht. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

