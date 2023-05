Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Auf Parkplatz angefahren

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Düppelstraße;

Unfallzeit: 30.05.2023, zwischen 08.00 Uhr und 16.00 Uhr;

Von der Unfallstelle entfernt hat sich ein Unbekannter am Dienstag in Gronau. Der beschädigte weiße Suzuki Vitara hatte zwischen 08.00 Uhr und 16.00 Uhr auf einem Parkplatz an der Düppelstraße gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat: Tel. (02562) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell