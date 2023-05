Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Querende Radlerin erfasst

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Ramsdorfer Postweg;

Unfallzeit: 30.05.2023, 12.30 Uhr;

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Dienstag in Borken bei einem Verkehrsunfall erlitten. Die 59-Jährige hatte gegen 12.30 Uhr den Ramsdorfer Postweg queren wollen. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 60 Jahre alter Heidener die Straße mit seinem Auto in Richtung Hohe Oststraße. Das Auto erfasste die Borkenerin, die auf die Fahrbahn stürzte. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. (to)

