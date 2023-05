Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Container aufgebrochen

Schöppingen (ots)

Tatort: Schöppingen, In den Kämpen;

Tatzeit: zwischen 29.01.2023, 21.30 Uhr, und 30.05.2023, 08.15 Uhr;

Werkzeug haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Schöppingen entwendet. Die Täter hatten sich zunächst mit Gewalt Zugang verschafft auf das Gelände des Wertstoffhofes an der Straße In den Kämpen. Dort brachen sie nach ersten Erkenntnissen zwei Container auf. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell