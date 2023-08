Göppingen (ots) - Neckar in Heidelberg Aktuell läuft ein Einsatz der Feuerwehr und der DLRG auf dem Neckar in Heidelberg. Ein kleineres Fahrgastschiff (Länge 25 Meter) legte nach einer Rundfahrt in Heidelberg an. Gegen 24:00 Uhr stellte der Schiffsführer Schlagseite des Schiffes fest, woraufhin die etwa 20 Gäste das Schiff verließen. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Schiff durch Abpumpen von Wasser aus dem ...

