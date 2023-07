Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Diesel-Diebstahl auf der Baustelle

Viersen-Dülken (ots)

Im Verlauf des Wochenendes ist auf einer Baustelle in Dülken Diesel aus Fahrzeugen abgepumpt und entwendet worden. Am Montagmorgen ist die Polizei zur Brandenburger Straße gerufen worden. Auf einer Baustelle hatte ein Verantwortlicher entdeckt, dass am tankdeckel eines Baggers manipuliert worden war. Außerdem fehlte das Vorhängeschloss, das den Zugriff auf den Tankeinfüllstutzen eines Muldenkippers sicherte. Bei genauerem Hinsehen stellte sich heraus, dass auch an einem weiteren Muldenkipper am Tankdeckel gedreht worden war. Insgesamt fehlen zwischen 130 und 150 Litern Diesel. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /hei (687)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell