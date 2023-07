Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal: Zwei weitere Brände im Wald am Wochenende

Nettetal (ots)

Über die bereits berichteten Brände hinaus hat es im Wald bei Hinsbeck am Wochenende noch zweimal gebrannt. Zunächst war die Feuerwehr am Samstag, 15. Juli, gegen 21 Uhr zu einem Brand in einem Waldstück auf der Heide alarmiert worden. Dort brannten Totholzhecken und Bäume. Einen weiteren Einsatz für Feuerwehr und Polizei gab es am Sonntag, 16. Juli, gegen 9.30 Uhr. Da brannte es ebenfalls auf der Heide, in der Nähe der historischen Gerichtsstätte. Bei beiden Waldbränden kann die Polizei Brandstiftung nicht ausschließen und bittet um Hinweise von Zeugen. Wer hat im Bereich Hinsbeck-Heide am Samstag und Sonntag verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (685)

