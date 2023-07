Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Pedelec-Fahrer fährt gegen geparkten Pkw - Alkoholtest positiv

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am 16.07.2023 hat es gegen 23.10 Uhr einen Alleinunfall mit einem Pedelec auf dem Lüttelforster Weg in Waldniel gegeben. Ein 26-jähriger Schwalmtaler fuhr mit seinem Pedelec auf dem Lüttelforster Weg in Fahrtrichtung ´Am Nottbäumchen`. Nach eigenen Angaben fuhr der 26-Jährige freihändig und verlor daraufhin die Kontrolle. Auf Grund dessen kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw und verletzte sich hierdurch leicht. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest schlug zudem mit etwa 1,2 Promille positiv an. Eine Blutprobe wurde angeordnet und an dem Pkw entstand Sachschaden. Die Ermittlungen dauern an. / AM (682)

