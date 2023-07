Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Schlägerei vor einem Krankenhaus - Zeugen gesucht

Kempen (ots)

Am 13.07.2023 hat es gegen 22.45 Uhr eine Schlägerei vor einem Krankenhaus auf der Von-Broichhausen-Allee in Kempen gegeben. Ein 15-jähriger, in Kempen wohnender Junge suchte zu angegebener Zeit mit seiner Betreuerin das Krankenhaus auf. Hier wartete bereits eine Gruppe von circa acht Männern auf den Jungen, fingen diesen ab und schlugen und traten auf ihn ein. Wie viele der dort wartenden Männer aktiv mit schlugen ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Anschließend flüchtete die Personengruppe mit etwa vier Autos in unbekannte Richtung. Zuvor soll der 15-Jährige in einer Rangelei an einem Kempener Fußballplatz am Kempener Innenring beteiligt gewesen sein. Ob diese beiden Auseinandersetzungen in Verbindung stehen ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Der Junge verblieb nach der Schlägerei schwer verletzt im Krankenhaus. Falls Sie Angaben zu dem Vorfall / den Vorfällen geben können, melden Sie sich bitte bei der Kripo unter der 02162/377-0. / AM (680)

