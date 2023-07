Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht: Einbruch in eine Tankstelle - Hinweise erbeten

Brüggen-Bracht (ots)

Am 14.07.2023 hat es gegen 03.30 Uhr morgens einen Einbruch in eine Tankstelle auf der Kaldenkirchener Straße in Bracht gegeben. Bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich vermutlich Zugang zu dem Objekt, indem sie die Türe aufbrachen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Tabakware gestohlen. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der 02162/377-0./ AM (677)

