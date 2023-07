Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Verkehrsunfall - Pkw-Fahrer touchiert Radfahrerin

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am 13.07.2023 hat es gegen 17.00 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Römerstraße / Gladbacher Straße in Waldniel gegeben. Ein 60-jähriger Mönchengladbacher fuhr mit seinem Pkw auf der Römerstraße in Fahrtrichtung Gladbacher Straße. An einer Kreuzung beabsichtigte der 60-Jährige nach rechts auf die Gladbacher Straße abzubiegen. Bei dem Abbiegevorgang schaute der Pkw-Fahrer nicht ordnungsgemäß und touchierte eine 77-jährge Schwalmtalerin. Sie fuhr mit ihrem Fahrrad von rechts kommend auf der Gladbacher Straße und war somit vorfahrtsberechtigt. Durch die Kollision stürzte die 77-Jährige von ihrem Fahrrad und musste anschließend schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. / AM (678)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell