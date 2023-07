POL-HG: Mit Pfefferspray angegriffen +++ Wohnungseinbruch in Stierstadt +++ Radfahrer stoßen zusammen und verletzen sich +++ Flüchtende Autofahrer werden gefasst und sind alkoholisiert

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1.Heranwachsender mit Pfefferspray angegriffen

Bad Homburg

Gefährliche Körperverletzung Tatort: Kaiser-Friedrich-Promenade 128, 61352 Bad Homburg Tatzeit: Sonntag, 02.07.2023, 00:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter sprühte dem 19-Jährigen Geschädigten im Vorbeigehen ohne erkennbaren Grund Pfefferspray in sein Gesicht und flüchtete im Anschluss mit einer Begleitperson in unbekannte Richtung. Personenbeschreibung: Unbekannter Täter

- männlich - dunkle Hautfarbe - krauses Haar, Seiten kurzgeschnitten - ca. 180 cm - ca. 20 Jahre - dunkler Trainingsanzug

Begleitperson

- männlich - 180 - 185 cm - ca. 20 Jahre - weißer Trainingsanzug - dunkle Haare, Seiten kurzgeschnitten - Nike Sportschuhe - Modell "TN"

Die Polizei in Bad Homburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Tel.Nr.: 06172-120 0 entgegen.

2. Frau mit Pfefferspray angegriffen,

Sonntag, 02.07.2023, 00:12 Uhr, Oberursel, Im Heidegraben,

(mas) Ein noch unbekannter Täter verletzte in der Nacht zum Sonntag eine Frau mit Pfefferspray, als dieser sie nach einem Streit in der Straße "Im Heidegraben" in Oberursel damit besprühte.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war der männliche Täter als Teil einer 5-köpfigen Personengruppe in der Straße "Im Heidegraben" in Oberursel unterwegs. Hier geriet er mit der 19-jährigen Geschädigten zunächst in einen verbalen Streit. Dieser fand sein Ende, als der Täter ein Pfefferspray zückte und die Geschädigte damit besprühte. Im Anschluss flüchtete die gesamte Gruppe in Richtung Camp-King-Allee. Der Beschuldigte wird als Deutscher, mit heller Hautfarbe, in einem Alter zwischen 16-20 Jahren beschrieben. Er war ca. 160 cm - 170 cm groß, trug eine schwarze Kapuzenjacke, dunkle Turnschuhe und führte eine schwarze Umhängetasche mit sich. Seine ebenfalls männlichen Begleiter waren im gleichen Alter, wovon einer einen helleren die übrigen drei einen gebräunten Hautteint aufwiesen. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet unter der Rufnummer 06172/120-0 um Hinweise.

3. Wohnungseinbruch in Stierstadt,

Dienstag, 20.06.2023 - Dienstag, 27.06.2023, Oberursel - Stierstadt, Gartenstraße,

(mas) Unbekannte der Täter brachen im Zeitraum vom 20.06.2023 bis zum 27.06.2023 in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Gartenstraße in Oberursel Stierstadt ein und machten Beute. Die Unbekannten begaben sich im Tatzeitraum auf das Grundstück des Mehrparteienhauses in der Gartenstraße. Durch das Aufhebeln eines rückwärtig gelegenen Fensters verschafften sie sich Zutritt zu einer der Wohnungen und konnte diese nach Wertgegenständen durchsuchen. Mit der Beute, in einem mittleren dreistelligen Bereich, konnten sie in der Folge unerkannt vom Tatort fliehen. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06172/120-0.

4. Radfahrer stoßen zusammen und verletzen sich

Unfallort: Bad Homburg, Feldgemarkung Jakob-Lengfelder-Straße Unfallzeitpunkt: 30.06.2023, 20:38 Uhr Die 29-Jährige Geschädigte befuhr mit ihrem Fahrrad den Feldweg, aus Richtung Zeppelinstraße kommend, in Fahrtrichtung Jakob-Lengfelder-Straße. Der 18-Jährige Beschuldigte befuhr mit seinem Fahrrad den Feldweg Jakob-Lengfelder-Straße in Fahrtrichtung Kalbacher Straße.

Im Kreuzungsbereich übersah der Beschuldigte die von rechts kommende Geschädigte und es kam zum Unfall. Beide Unfallbeteiligten wurden durch den Unfall leicht verletzt und wurden mit einem RTW in die Hochtaunuskliniken gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500EUR.

5. Verkehrsunfallflucht

Unfallort: L 3004 - 61389 Schmitten Unfallzeit: Samstag 01.07.2023 / 05:15 Uhr

SV: Der 19´jährige Fahrzeugführer befuhr die L 3004, aus Richtung Sandplacken in Richtung Schmitten. In einer Rechtskurve verlor der Fahrzeugführer aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit der Schutzplanke. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen / Unfallaufnahme konnte der Fahrzeugführer im Nahbereich angetroffen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille.

Schadenshöhe am Fahrzeug und der Schutzplanke wird auf ca. 12500,- EUR geschätzt.

6. Verkehrsunfallflucht:

Unfallort: Weilstraße / 61276 Neu-Anspach Unfallzeit: Samstag 01.07.2023 / 22:21 Uhr

SV: Der 25´jährige Fahrzeugführer parkte mit seinem Fahrzeug ein, touchierte / beschädigte dabei ein geparktes Fahrzeug und versuchte sich anschließend fußläufig von der Unfallstelle zu entfernen. Durch einen Zeugen des Verkehrsunfalls konnte der beschuldigte Fahrzeugführer an der Flucht, bis zum Eintreffen der Polizei, gehindert werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten deutliche Anzeichen auf vorangegangenen Alkoholkonsum festgestellt werden. Weiterhin waren die amtlichen Kennzeichen des Fahrzeuges des 25´jährigen Beschuldigten entstempelt. Somit war das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt auch nicht ordnungsgemäß zugelassen / versichert.

Schadenshöhe an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 2800,- EUR geschätzt

Die Polizei Usingen nimmt sachdienliche Hinweise hinsichtlich der unbekannten Täter unter der Tel. 06081-9208-0 oder e-mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de entgegen.

