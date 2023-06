PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Audi gestohlen +++ Werkzeug aus Handwerkerfahrzeugen entwendet +++ Taxi aufgebrochen +++ Diebstahl von E-Scooter +++ Vandalismus an U-Bahnhaltestelle

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Audi gestohlen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Am Zollstock, 26.06.2023, 19.30 Uhr bis 27.06.2023, 07.30 Uhr

(pa)In Bad Homburg waren in der Nacht auf Dienstag Autodiebe aktiv. Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Montagabend und Dienstagmorgen einen in der Straße "Am Zollstock" geparkten Audi Q5. Das weiße SUV, dessen Wert sich auf rund 70.000 Euro beläuft, trug zuletzt Schilder mit dem amtlichen Kennzeichen "M-LA 5944". Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Werkzeug aus Handwerkerfahrzeugen entwendet, Friedrichsdorf, Köppern, Otto-Hahn-Straße / Im Hahnereck, 26.06.2023, 16.00 Uhr bis 27.06.2023, 11.45 Uhr

(pa)Auf den Inhalt zweier Fahrzeuge von Handwerksfirmen hatten es Diebe von Montag auf Dienstag in Friedrichsdorf Köppern abgesehen. In der Otto-Hahn-Straße wurde an einem dort geparkten Renault Kangoo zwischen Montagnachmittag und Dienstagmittag eine Heckscheibe eingeschlagen und anschließend eine im Laderaum befindliche Bohrmaschine entwendet. Ebenfalls einen Renault Kangoo traf es zwischen Mitternacht und Dienstagmorgen, 07.00 Uhr, in der Straße "Im Hahnereck". Mit derselben Vorgehendweise erbeuteten die Täter hier diverses Werkzeug sowie einen Staubsauger. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Personen, die in den genannten Bereichen Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Taxi aufgebrochen,

Friedrichsdorf, Hirtenweg, Nacht zum 28.06.2023,

(pa)In der Nacht auf Mittwoch haben Unbekannte in Friedrichsdorf ein Taxi aufgebrochen und durchsucht, jedoch keine Beute gemacht. Der VW Touran eines Taxiunternehmens war im Hirtenweg geparkt, als jemand eine Seitenscheibe des Pkw mit einem Kanaldeckel einwarf, den Wagen öffnete und nach Wertsachen durchsuchte. Gestohlen wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

4. Diebstahl von E-Scooter,

Grävenwiesbach, Frankfurter Straße, 27.06.2023, 14.15 Uhr bis 14.30 Uhr

(pa)In Grävenwiesbach wurde am Dienstagnachmittag ein E-Scooter gestohlen. Der Besitzer des Elektrotretrollers hatte sein Gefährt gegen 14.15 Uhr vor einer Bankfiliale abgestellt. As er eine Viertelstunde später weiterfahren wollte, war das Elektrokleinstfahrzeug verschwunden. Der Wert des silberfarbenen Rollers der Marke "Odys" - Modell "Neo E100" - beläuft sich auf etwa 800 Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06091) 9208 - 0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen zu melden.

5. Vandalismus an U-Bahnhaltestelle,

Oberursel, Berliner Straße, 26.06.2023 bis 27.06.2023, 20.45 Uhr

(pa)In der Berliner Straße in Oberursel wurde in den vergangenen Tagen eine U-Bahnhaltestelle zum Ziel von Vandalismus. Wie am Dienstagabend gemeldet wurde, hatten Unbekannte an der Haltestelle "Altstadt" eine Scheibe eingeschlagen. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240 - 0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell