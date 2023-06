POL-HG: BMW entwendet +++ Autodiebe stehlen Range Rover +++ Kita-Einbrecher am Werk +++ Exhibitionist vor Friedhof +++ Falsche Handwerker bestehlen Seniorin +++ Betrügerische Spendensammler zugange

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. BMW entwendet,

Usingen, Kransberg, Wintersteinstraße, 23.06.2023, 03.00 Uhr bis 07.00 Uhr

(pa)In Usingen Kransberg haben Autodiebe in der Nacht auf Freitag einen BMW gestohlen. Der schwarze X6 stand zur Tatzeit, die auf den Zeitraum zwischen 03.00 Uhr und 07.00 Uhr eingegrenzt werden kann, in der Wintersteinstraße. Am Morgen stellte der Besitzer fest, dass sein BMW, dessen Wert sich auf etwa 40.000 Euro beläuft, entwendet worden war. An dem Pkw waren zuletzt Schilder mit dem amtlichen Kennzeichen "MB-RP 111" montiert. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Autodiebe stehlen Range Rover,

Oberursel, Am Wernerskreuz, Nacht zum 26.06.2023

(pa)In der Nacht auf Montag wurde in Oberursel ein hochwertiger Pkw entwendet. Der Besitzer eines schwarzen Range Rover Sport verständigte am Montagmorgen die Polizei, nachdem er hatte feststellen müssen, dass sein in der Straße "Am Wernerskreuz" geparktes Fahrzeug gestohlen worden war. Der über 100.000 Euro teure Pkw trug zur Tatzeit Schilder mit dem amtlichen Kennzeichen "HG-BX 6". Die Bad Homburger Kriminalpolizei nimmt unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 Hinweise entgegen.

3. Einbruch in Kindertagesstätte,

Königstein im Taunus, Eppsteiner Straße, 23.06.2023, 15.00 Uhr bis 26.06.2023, 06.35 Uhr

(pa)Im Laufe des Wochenendes kam es in Königstein zu einem Einbruch in keine Kita. Unbekannte hebelten zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen ein Fenster der in der Eppsteiner Straße befindlichen Einrichtung auf, um die Räumlichkeiten anschließend nach Wertsachen zu durchsuchen. Die Täter entwendeten Bargeld und richteten einen Sachschaden von schätzungsweise 5.000 Euro an. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

4. Einbrecher scheitern an Kita-Türen,

Wehrheim, Obernhain, Stellweg, 22.06.2023, 16.00 Uhr bis 23.06.2023, 07.00 Uhr

(pa)In Wehrheim Obernhain wurde in der Nacht auf Freitag versucht, in eine Kindertagesstätte einzubrechen. Wie am Freitagmorgen festgestellt wurde, hatten sich Unbekannte über Nacht an mehreren Türen der im Stellweg befindlichen Kita zu schaffen gemacht und dabei einen Schaden von etwa 4.500 Euro hinterlassen. Da die Türen jedoch standgehalten hatten, waren die Täter nicht ins Innere des Gebäudes gelangt, sodass nichts entwendet wurde. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

5. Exhibitionist vor Friedhof,

Wehrheim, Pfaffenwiesbach, Wiesenstraße, 24.06.2023, gg. 12.00 Uhr

(pa)Im Wehrheimer Ortsteil Pfaffenwiesbach kam es am Samstagmittag zu einem Fall von Exhibitionismus. Gegen 12.00 Uhr befand sich eine Bürgerin in der Wiesenstraße an der Sitzbank vor dem Friedhof, als sich ein bislang unbekannter Mann beim Vorbeigehen vor ihr entblößte. Der Täter wird beschrieben als etwa 15 bis 20 Jahre alt und circa 170cm bis 175cm groß. Er habe eine dunkle Hautfarbe und kurze schwarze Locken gehabt. Getragen habe er eine rote, knielange Basketball-Trainingshose. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

6. Falsche Handwerker bestehlen Seniorin, Bad Homburg v. d. Höhe, Gartenfeldstraße, 22.06.2023, gg. 16.00 Uhr

(pa)In der Bad Homburger Gartenfeldstraße wurden am Donnerstag falsche Handwerker bei einer Seniorin vorstellig. Gegen 16.00 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der älteren Dame. Vor der Tür standen zwei Männer, die sich als Heizungsmonteure ausgaben. Unter dem Vorwand, etwas an der Heizung überprüfen zu müssen, erlangte das Duo Zutritt zur Wohnung. Erst am nächsten Tag stellte die Seniorin fest, dass die angeblichen Handwerker ihre Bankkarte hatten mitgehen lassen. Sie beschrieb beide als etwa 20 bis 30 Jahre alt und schlank. Getragen haben sollen sie weiße T-Shirts und dunkle Hosen. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet Zeuginnen und Zeugen sowie Personen, bei denen das Duo möglicherweise ebenfalls vorstellig wurde, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

7. Betrügerische Spendensammler auf Supermarktparkplatz, Usingen, Weilburger Straße, 24.06.2023, gg. 10.00 Uhr

(pa)Am Samstag waren in Usingen zwei unseriöse Spendensammler am Werk. Gegen 10.00 Uhr befand sich eine Bürgerin in der Weilburger Straße auf dem Parkplatz eines Supermarktes, als zwei Männer an sie herantraten. Diese gaben vor, Spenden für eine Gehörloseneinrichtung zu sammeln, woraufhin sich die Dame dazu verleiten ließ, 30 Euro zu spenden. Als die Spenderin sie schließlich bat, sich auszuweisen, flüchtete das Duo mit einem Pkw in Richtung Grävenwiesbach. Daraufhin wurde der Bürgerin bewusst, dass es sich um Betrüger gehandelt hatte. Die Frau beschrieb einen der Täter als etwa 25 Jahre alt, circa 180cm groß und schlank. Er habe ein "südländisches Erscheinungsbild" und schwarzes Haar mit Seitenscheitel gehabt. Getragen habe er ein gelbes T-Shirt und eine Sonnenbrille. Sein Komplize sei etwa 35 Jahre alt und circa 175cm groß gewesen. Auch er soll "südländisch" ausgesehen und schwarze Haare gehabt haben. Bekleidet gewesen sei er mit einem blauen T-Shirt. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass bei angeblichen Spendensammlungen - insbesondere auf Parkplätzen - äußerste Vorsicht geboten ist. Im vorliegenden Fall beläuft sich der Schaden zwar ausschließlich auf die "Spendensumme", jedoch wurden in der Vergangenheit auch schon Spenderinnen und Spender geschickt abgelenkt und bestohlen. Wenn Sie durch eine Spende Gutes tun möchten, empfiehlt es sich, an Ihnen bekannte Organisationen zu spenden. Diese stellen die Daten ihres Spendenkontos in der Regel auf der offiziellen Webseite dar.

8. Einbruchsversuch in Dorfladen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Erlenbach, Burgholzhäuser Straße, 24.06.2023, 12.00 Uhr bis 26.06.2023, 07.15 Uhr

(pa)In den vergangenen Tagen kam es in Bad Homburg Ober-Erlenbach zu einem versuchten Einbruch in einen Hofladen. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagmittag und Montagmorgen in der Burgholzhäuser Straße. Die Täter machten sich am Schloss der Zugangstür des dortigen Dorfladens zu schaffen. Sie hinterließen einen Schaden von rund 100 Euro, gelangten jedoch nicht ins Innere des Ladens. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter (06172) 120 - 0 zu melden.

9. Vandalismus auf Kinderspielplatz,

Weilrod, Emmershausen, Schulstraße, 25.06.2023, 03.00 Uhr bis 08.00 Uhr

(pa)In Weilrod Emmershausen richteten Unbekannte in der Nacht auf Sonntag auf einem Kinderspielplatz einen Schaden von rund 2.000 Euro an. Wie am Sonntagmorgen festgestellt wurde, hatten Unbekannte in der Nacht den Zaun um das in der Schulstraße befindliche Spielplatzgelände an mehreren Stellen beschädigt. Zudem wurde die im Boden verankerte Sitzbank herausgerissen und auf die angrenzende Straße gestellt. Des Weiteren rissen die Täter zwei Abfallbehälter aus den Halterungen. Diese konnten bislang noch nicht wiederaufgefunden werden. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06081) 9208 - 0 zu melden.

10. Fahrraddieb flüchtet,

Bad Homburg v. d. Höhe, Am Mühlberg, 25.06.2023, gg. 00.30 Uhr

(pa)In der Nacht auf Sonntag wurde in Bad Homburg ein Fahrraddieb ertappt, woraufhin dieser ohne Beute die Flucht ergriff. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte gegen 00.30 Uhr, wie sich ein Mann in der Straße "Am Mühlberg" an einem Fahrrad zu schaffen machte, an dem ein Fahrradschloss angebracht war. Als der Bürger den Unbekannten daraufhin ansprach, ließ dieser das Rad am Straßenrand liegen, um umgehend von der Örtlichkeit zu flüchten. Wie sich herausstellte, war das Citybike vom Kirchenvorplatz der nahegelegenen Kirche entwendet worden. Der erfolglose Dieb wird beschrieben als etwa 30 bis 35 Jahre alt und circa 175cm groß mit "südländischem Erscheinungsbild". Er habe einen ungepflegten Bart gehabt und ein schwarzes Oberteil sowie eine schwarze Hose getragen. Mitgeführt habe der Mann einen schwarzen Rucksack mit zwei Reflektorstreifen. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

11. Pedelec gestohlen,

Oberursel, Bommersheim, An der Billwiese, 23.06.2023, 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr

(pa)In Oberursel Bommersheim kam es am Freitag zum Diebstahl eines Elektrofahrrads. Ein schwarzes E-Mountainbike des Herstellers "Cube" - Modell "Stereo Hybrid 140 Pro" - war in der Straße "An der Billwiese" am Hauseingang eines Mehrfamilienhauses abgestellt und angeschlossen, als jemand zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr das Schloss auf unbekannte Weise öffnete und das rund 1.500 Euro teure Rad entwendete. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06171) 6240 - 0.

12. VW-Bus zerkratzt,

Bad Homburg v. d. Höhe, Am Mühlberg, Nacht zum 25.06.2023,

(pa)In der Nacht auf Sonntag wurde in Bad Homburg ein VW-Bus zum Ziel einer Sachbeschädigung. Der Multivan stand in einer Hofeinfahrt in der Straße "Am Mühlberg", als jemand den Lack des Fahrzeugs im Bereich der Beifahrerseite über nahezu die gesamte Fahrzeuglänge zerkratzte. Der angerichtete Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

