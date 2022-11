BPOLI-WEIL: Lörrach: Streit um Maskenpflicht in der S-Bahn

Weil am Rhein (ots) - Mit zwei Haftbefehlen wurde ein 47-Jähriger gesucht. Die Bundespolizei nahm den Mann in Weil am Rhein fest und lieferte ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein. Am Freitagabend (11.11.2022) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den albanischen Staatsangehörigen in Weil am Rhein. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, ...

