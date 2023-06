PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Baufirma +++ Kleingarten von Einbrecher aufgesucht +++ Briefkasten von Unbekannten angezündet +++ Fahrerin kollidiert mit Baum

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Baufirma, Neu-Ansprach, Zeppelinstraße, Montag, 26.06.2023, 03:30 Uhr bis 04:00 Uhr

(fh)Montagnacht haben Einbrecher eine Baufirma in Neu-Ansprach heimgesucht, dort ihr Unwesen getrieben und einen erheblichen Schaden angerichtet. Im Zeitraum von 03:30 Uhr und 04:00 Uhr suchten mindestens zwei dunkelgekleidete und vermummte Personen das Firmengelände in der Zeppelinstraße auf und brachen dort gewaltsam ein Bürofenster auf. Durch die entstandene Einstiegsstelle gelangten sie in das Innere der Firma, wo sie mehrere Büroräume aufbrachen und durchsuchten. Zum möglichen Diebesgut können zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Im Anschluss flüchteten die beiden Unbekannten vom Gelände in unbekannte Richtung. Den durch die Täter verursachten Sachschaden schätzt die Polizei auf knapp 12.000 Euro.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Hochtaunus führt die weiteren Ermittlungen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Kleingarten von Einbrecher aufgesucht, Steinbach, Apfelweg, Sonntag, 25.06.2023, 18:30 Uhr bis Montag, 26.06.2023, 12:00 Uhr

(fh)Gartenutensilien sind zwischen Sonntag und Montag in Steinbach in den Fokus von Einbrechern geraten. So verschafften sich die Unbekannten zwischen Sonntagabend und Montagmittag unberechtigterweise Zutritt zu einem Kleingartengelände auf der Verlängerung des Apfelwegs und brachen dort die Tür eines Gerätschuppens auf. Aus diesem nahmen sie einen Rasenmäher, eine Metallkette sowie ein Vorhängeschloss an sich und suchten anschließend unbemerkt mit ihrer Beute das Weite. Da bislang keine sachdienlichen Hinweise vorliegen, bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

3. Briefkasten von Unbekannten angezündet, Wehrheim, Bahnhofstraße, Montag, 26.06.2023, 22:20 Uhr

(fh)Am Wehrheimer Bahnhof haben Unbekannte am späten Montagabend einen Briefkasten in Brand gesetzt und so für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei gesorgt. Gegen 22:20 Uhr fiel einem Zeugen der in der Bahnhofstraße stehende und bereits qualmende Briefkasten auf und er wählte den Notruf. Der daraufhin alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Wehrheim gelang es umgehend den Brand zu löschen. Anzunehmen ist, dass Unbekannte den Inhalt des Briefkastens mutwillig in Brand steckten. Die Höhe des Sachschadens schätzt die Polizei auf knapp 350 Euro. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Fahrerin kollidiert mit Baum und verletzt sich schwer, Schmitten-Brombach, K 740, Montag, 26.06.2023, 12:30 Uhr

(fh)Am Montagmittag verlor eine Autofahrerin auf der K 740 bei Brombach die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kollidierte in der Folge mit einem Baum und verletzte sich schwer. Gegen 12:30 Uhr war die 92 Jahre alte Fahrerin aus Schmitten mit ihrem Pkw der Marke Suzuki auf der K 740 von Hunoldstal in Richtung Brombach unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die Dame während der Fahrt die Kontrolle über den Suzuki und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stieß der Pkw gegen einen Baum und rollte neigungsbedingt in ein angrenzendes Feld, wo er letzten Endes zum Stillstand kam. Auch der Begrenzungszaun des Feldes wurde dabei beschädigt. Die Fahrerin musste aufgrund ihrer Verletzungen in ein Bad Homburger Krankenhaus gebracht werden. Der Suzuki verzeichnete einen Totalschaden von knapp 9.000 Euro und musste vor Ort abgeschleppt werden.

