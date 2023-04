Polizei Hamburg

POL-HH: 230416-3. Mehrere mutmaßliche Wohnungseinbrecher in Hamburg-Wilstorf und -Altona-Altstadt vorläufig festgenommen

Hamburg (ots)

Tatzeiten: a) 15.04.2023, 00:43 Uhr

b) 15.04.2023, 00:06 Uhr Tatorte: a) Hamburg-Wilstorf, Freudenthalweg b) Hamburg-Altona-Altstadt, Holsten- und Thedestraße

Aufgrund von Zeugenhinweisen konnten Beamte der Polizeikommissariate 46 und 21 (PK 46 und PK 21) in der Nacht zu Sonnabend jeweils zwei mutmaßliche Wohnungseinbrecher in Wilstorf und Altona-Altstadt vorläufig festnehmen.

a) In Wilstorf hatte eine Zeugin zwei verdächtige Personen mit Taschenlampen auf einem Grundstück beobachtet und daraufhin die Polizei verständigt. Beim Eintreffen der ersten Polizisten hatten die Verdächtigen sich bereits vom Tatort entfernt. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen trafen die Beamten aber noch in unmittelbarer Nähe zwei Männer an, von denen einer versuchte, sich unbemerkt eines Schraubendrehers zu entledigen. Die beiden Rumänen (28, 44) wurden daraufhin vorläufig festgenommen.

Als die Beamten den mutmaßlichen Tatort überprüften, stellten sie frische Hebelmarken an der Haus- und an der Terrassentür der Doppelhaushälfte fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren die Täter jedoch nicht in das Haus hineingelangt.

Ermittler des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) übernahmen die ersten Ermittlungen und führten die bereits einschlägig polizeibekannten Männer nach erkennungsdienstlicher Behandlung einem Haftrichter zu.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere ob den Tatverdächtigen noch weitere Taten zugeordnet werden können, werden beim örtlich zuständigen Landeskriminalamt 182 (LKA 182) geführt und dauern an.

b) In derselben Nacht haben auch in Altona-Altstadt Polizeibeamte nach einem Zeugenhinweis zwei Tatverdächtige nach zwei versuchten Einbrüchen vorläufig festgenommen. Die beiden deutschen Staatsangehörigen (45, 51) hatten nach derzeitigem Ermittlungsstand zunächst versucht, sich durch Rütteln an einer Hauseingangstür Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Holstenstraße zu verschaffen. Nachdem dies misslungen war, öffneten sie die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Thedestraße offenbar durch die Nutzung eines sogenannten "Flippers". Nachdem die Männer sich durch das gesamte Treppenhaus und den Keller bewegt hatten, ohne sich Zutritt zu weiteren Räumlichkeiten zu verschaffen, verließen sie das Haus wieder. Polizeibeamte nahmen die Tatverdächtigen anschließend vorläufig fest.

Der 51-Jährige führte einen Rucksack mit diversen Einbruchswerkzeugen bei sich und der 45-Jährige eine geringe Menge Betäubungsmittel. Die Beamten stellten alle Gegenstände sicher.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen werden beim örtlich zuständigen Einbruchsdezernat (LKA 122) geführt und dauern an.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell