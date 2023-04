Polizei Hamburg

POL-HH: 230416-2. Ein Mann nach Laubenbrand in Hamburg-Lokstedt verstorben

Hamburg (ots)

Zeit: 15.04.2023, 00:25 Uhr

Ort: Hamburg-Lokstedt, Kleverkamp/Stresemannallee, Kleingartenverein

In der Nacht zu Sonnabend kam es in Lokstedt aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Gartenlaube. Ein Mann verstarb an seinen schweren Brandverletzungen.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Verstorbene in der Laube genächtigt, als das Feuer aus bislang unbekannter Ursache ausbrach. Nachbarn bemerkten den Brand und setzten einen Notruf ab.

Beamte der Feuerwehr übernahmen die Löscharbeiten. Nachdem sie die Laube betreten konnten, fanden sie den Leichnam, bei dem es sich mutmaßlich um den des 69-jährigen Laubenbesitzers handelt. Die Laube wurde durch den Brand und die Löscharbeiten stark beschädigt.

Weitere Menschen waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

Spezialisten des für Branddelikte zuständigen Landeskriminalamts 45 (LKA 45) untersuchten den Brandort und nahmen die Ermittlungen auf. Hierbei wurde auch die Fachdienststelle für Todesermittlungen (LKA 41) mit einbezogen.

Sowohl die Ermittlungen zur Brandursache als auch die Maßnahmen zur abschließenden Identifizierung des Verstorbenen dauern an.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell