Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Remagen für das Wochenende 12.-14.05.2023

Remagen (ots)

Verkehrsunfallflucht nach Überholmanöver - 2 Kinder leicht verletzt Zu einem Auffahrunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen kam es am Samstag gegen 11:15 Uhr in Bad Breisig. Zur Unfallzeit befuhr ein schwarzer SUV, vermutlich ein Porsche Cayenne, den linken Fahrstreifen der B 9, aus Richtung Sinzig kommend, in Fahrtrichtung Bad Breisig. Den bisherigen Zeugenangaben zufolge befuhr er hierbei den linken Fahrstreifen mit erhöhter Geschwindigkeit und drängelte sich kurz vor der Ortslage Bad Breisig, hier wird die Fahrbahn von zwei auf einen Fahrstreifen verengt, nach rechts. Der dort gerade fahrende Pkw musste aufgrund dieses Manövers stark abgebremst werden, der nachfolgende Pkw fuhr auf, ein weiterer nachfolgender Pkw fuhr ebenfalls auf. Durch den Verkehrsunfall wurden zwei Kinder leicht verletzt, sie mussten vorsorglich mittels Rettungswagen in eine Kinderklinik transportiert werden. Die Polizei fragt nun, wer eventuell Angaben zum verursachenden Fahrzeug machen kann. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Remagen: Tel. 02642-93820 .

Verkehrsunfallflucht - Motorradfahrer verletzt Am Samstag befuhr ein 62-jähriger Motorradfahrer gegen 11:30 Uhr die L 79 von Remagen kommend, in Fahrtrichtung Birresdorf. Nach der Einmündung in Richtung Kirchdaun, im dortigen Waldstück, kam ihm in der Kurve ein Pkw so entgegen, dass er ausweichen musste, von der Fahrbahn abkam und im angrenzenden Straßengraben stürzte. Durch den Sturz wurde der Motorradfahrer verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei fragt nun, wer eventuell Angaben zum verursachenden Pkw machen kann. Hinweise bitte an die Polizeiin-spektion Remagen: Tel. 02642-93820

Motorrollerfahrer flieht bei Kontrolle

Am Samstagabend sollte in Niederzissen ein dort fahrender Motorrollerfahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei Erkennen der Polizei flüchtete der Fahrer sofort, konnte aber nach einer kurzen Verfolgungsfahrt gestellt werden. Die nun erfolgende Kontrolle legte dann auch den Grund für das Fluchtverhalten offen, denn der 20-jährige Fahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln, weiterhin war und ist er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Einleitung eines Strafverfahrens, die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel waren die Folge.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell