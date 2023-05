Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Straßenverkehrsgefährdung

Kempenich (ots)

Am 14.05.2023 kam es gegen 10:51 Uhr in der Straße "Im Gürtel" in Kempenich zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer befuhr laut Zeugen die Straße mit seinem Pkw mit derart hoher Geschwindigkeit, dass eine am Fahrbahnrand spazierende Fußgängerin zur Seite springen musste, um sich vor einem möglichen Zusammenstoß zu schützen. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort und bog weiterhin mit, laut Zeugen deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung der Rottlandhöfe ab, sodass ein hier entgegenkommender Pkw ebenfalls ausweichen und stark abbremsen musste, um eine Kollision zu verhindern. Die Polizeibeamten konnten durch einen Zeugenhinweis den verantwortlichen Fahrzeugführer ermitteln. Nun sucht die Polizeiinspektion Adenau weitere Zeugen, insbesondere den Fahrer des entgegenkommenden Pkw. Diese werden gebeten sich mit der Polizei unter 02691/925-0 in Verbindung zu setzen.

