Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Warnung vor Trickbetrügern!

Bild-Infos

Download

Wartburgkreis, Ilm-Kreis, Landkreis Gotha (ots)

Gestern wurden der Polizei mehrere Fälle von Trickbetrug gemeldet. Eine 72-Jährige sowie eine 61 Jahre alte Frau aus Gerstungen (Wartburgkreis) erhielten WhatsApp Nachrichten, welche angeblich von deren Kindern stammten. Die vermeintlichen Angehörigen forderten, aufgrund einer Notsituation, die Zahlung von mehreren Hundert Euro via Online-Überweisung. Der Aufforderung kamen die beiden Damen nicht nach und informierten die Polizei. Ein gleichartiger Sachverhalt ereignete sich ebenfalls in Arnstadt. Auch hier ist kein Schaden entstanden. Die betrügerischen Nachrichten beginnen meist mit folgendem Wortlaut: "Hallo Mama/Papa, das ist meine neue Handynummer, die alte Nummer kannst du löschen...". In der weiteren Folge bitten die vermeintlichen Töchter/Söhne aufgrund einer Notlage um finanzielle Unterstützung. Die Polizei empfiehlt Ihnen, mit Angehörigen oder bekannten Personen über diese Art der Betrugsmasche zu sprechen um für dieses Thema zu sensibilisieren. Es wird nochmals darauf hingewiesen: geben Sie keine persönlichen Daten von sich Preis, lassen Sie sich nicht drängen oder unter Druck setzen, reagieren Sie nicht auf derartige Nachrichten und veranlassen Sie keine Überweisungen. Sollten Sie Opfer solch einer Betrugsmasche werden, wenden Sie sich an eine Polizeidienststelle, auch wenn Ihnen kein finanzieller Schaden entstanden ist, denn auch ein versuchter Betrug ist strafbar. Weitergehende Informationen zu diesem Thema finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ oder bei der polizeilichen Beratungsstelle der Landepolizeiinspektion Gotha unter der Rufnummer 03621-781504. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell