POL-HG: Festnahme nach Einbrüchen +++ Fahrzeug- und Heckenbrand - Polizei bittet um Hinweise +++ Nach Zusammenstoß auf Supermarktparkplatz davongefahren +++ Aktueller Blitzerreport

1. Festnahme nach Einbrüchen,

Neu-Anspach, Anspach, Zeppelinstraße, 30.06.2023, gg. 03.15 Uhr

(pa)In Neu-Anspach war in der Nacht auf Freitag ein Einbrecherduo am Werk, das es auf Firmengebäude abgesehen hatte. Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen festnehmen. Gegen 03.15 Uhr meldete sich der Inhaber eines in der Anspacher Zeppelinstraße ansässigen Handwerksbetriebes, nachdem er über das Alarmsystem festgestellt hatte, dass zwei Unbekannte gerade versuchten, gewaltsam in das Gebäude einzudringen. Vor Ort konnte einer der Männer - ein 41-Jähriger mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfahlen - von den eintreffenden Streifen festgenommen werden. Seinem Komplizen gelang es, noch rechtzeitig zu flüchten. Nach ihm wird derzeit gefahndet. Im Anschluss der Festnahme stellte sich heraus, dass auch bei zwei weiteren Firmen in unmittelbarer Nachbarschaft eingebrochen worden war. Die Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegengenommen.

2. Fahrzeug- und Heckenbrand - Polizei bittet um Hinweise, Bad Homburg v. d. Höhe, Mittelstedter Weg, 29.06.2023, gg. 22.55 Uhr

(pa)In Bad Homburg musste die Feuerwehr am Donnerstagabend zum Brand eines Pkw und einer Hecke ausrücken. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen. Kurz vor 23.00 Uhr wurde gemeldet, dass im Mittelstedter Weg ein geparkter Mercedes sowie eine angrenzende Hecke in Flammen stehen. Trotz des schnellen Tätigwerdens der Feuerwehr wurde der Pkw durch das Feuer gänzlich zerstört. Die Hecke brannte über eine Länge von knapp zehn Metern nieder. Die Gesamthöhe des durch das Feuer verursachten Sachschadens wird auf rund 130.000 Euro geschätzt. Zur Brandursache liegen bislang noch keine näheren Erkenntnisse vor. Diesbezüglich ermittelt nun die Bad Homburger Kriminalpolizei. Eine vorsätzliche Verursachung kann aktuell nicht ausgeschlossen werden. Daher bittet die Polizei Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Nach Zusammenstoß auf Supermarktparkplatz davongefahren, Bad Homburg v. d. Höhe, Justus-von-Liebig-Straße, 29.06.2023, 09.50 Uhr bis 10.03 Uhr

(pa)Am Donnerstagmorgen kam es vor einem Bad Homburger Supermarkt zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines VW Golf Sportsvan parkte seinen Pkw gegen 09.50 Uhr auf dem Parkplatz eines in der Justus-von-Liebig-Straße ansässigen Discounters. Als er kurz nach 10.00 Uhr vom Einkaufen zurückkam, wies der Wagen frische Beschädigungen am Kotflügel der Beifahrerseite auf. Augenscheinlich war ein anderes Fahrzeug gegen den VW gefahren. Der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro beziffert. Verbotenerweise hatte der oder die Verantwortliche die Örtlichkeit unerkannt verlassen, sodass die Polizeistation Bad Homburg nun Ermittlungen aufgenommen hat. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 Homburg zu melden.

4. Unfall auf Feldweg - verletzter Radfahrer zurückgelassen, Steinbach, Die Kreuzwiesen, Donnerstag, 29.06.2023, 08:10 Uhr

(da)Am Donnerstag kam es auf einem Feldweg zwischen Eschborn und Steinbach zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrenden, in Folge dessen sich eine Beteiligte vom Unfallort entfernte und den anderen Beteiligten verletzt im Feld zurückließ. Gegen 08:10 Uhr fuhr ein Mann aus Oberursel mit seinem Fahrrad auf einem Feldweg von der Straße "Die Kreuzwiesen" in Steinbach kommend in Richtung Eschborn bzw. Frankfurt, Praunheim. In Höhe einer S-Bahn Unterführung kam ihm eine Fahrradfahrerin entgegen, weshalb der Oberurseler abrupt abbremsen musste, hierdurch über seinen Lenker flog und stürzte. Die entgegenkommende Fahrradfahrerin setzte ihre Weiterfahrt fort, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern. Dieser zog sich diverse Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizeistation Oberursel ist nun mit den Ermittlungen betraut und nimmt unter (06171) 6240-0 Hinweise entgegen.

5. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Dienstag: Königstein, Falkensteiner Straße. Höhe Schule

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

