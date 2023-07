Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: WhatsApp-Betrugsmasche - Hinweis der Polizei

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Am 13.07.2023 wurde ein 65-jähriger Niederkrüchtener gegen 10.00 Uhr von seinem angeblichen Sohn gebeten Geld zu überweisen, da dieser in Geldnot stecke. Da der 65-Jährige Vater helfen wollte, fiel er auf die Masche rein und überwies die angeforderte Geldsumme auf das angegebene, unbekannte Konto. Nachdem eine weitere Geldforderung kam, wurde der Niederkrüchtener stutzig und meldete den Vorfall der Polizei. Die Polizei Viersen warnt in diesem Zuge vor den Messenger-Betrugsmaschen. Überweisen Sie keine Geldbeträge, wenn man Sie über eine unbekannte Nummer darum bittet. Präventionshinweise finden Sie auf unserer Homepage unter https://viersen.polizei.nrw/artikel/messenger-betrug / AM (679)

