POL-VIE: Kreis Viersen: Brände in Waldgebieten - Zeugen gesucht

Kreis Viersen (ots)

Am vergangenen Wochenende hat es drei Brände in Waldstücken im Kreis Viersen gegeben. Zum einen brannten am 14.07.2023 gegen 22.40 Uhr in Nettetal-Leuth auf dem Poelvenn, ein paar Meter von der Straße abgehend in einem Waldstück, abgeknickte Bäume. Zum anderen brannte in der Nacht vom 14.07.2023, 23.45 Uhr auf den 15.07.2023, 00.10 Uhr ein Haufen von Gestrüpp auf ´Bocholt` in Nettetal-Lobberich. Das brennende Gestrüpp befand sich einige Meter von dem dort angrenzenden Fußweg entfernt. Außerdem brannte am gestrigen 16.07.2023 gegen 18.20 Uhr Unterholz in einem Waldstück auf ´Am Dahmensee´ in Brüggen. Die zuständigen Löschzüge konnten alle Brände vollständig löschen. Nach aktuellem Ermittlungsstand wird in allen Fällen eine Selbstentzündung ausgeschlossen. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Falls Sie auffällige Beobachtungen gemacht haben, Hinweise geben können oder Ihnen möglicherweise Bild-, oder Videoaufnahmen bekannt sind, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0./ AM (681)

