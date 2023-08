Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Wassereinbruch auf Fahrgastschiff, 69120 Heidelberg

Göppingen (ots)

Neckar in Heidelberg

Aktuell läuft ein Einsatz der Feuerwehr und der DLRG auf dem Neckar in Heidelberg. Ein kleineres Fahrgastschiff (Länge 25 Meter) legte nach einer Rundfahrt in Heidelberg an. Gegen 24:00 Uhr stellte der Schiffsführer Schlagseite des Schiffes fest, woraufhin die etwa 20 Gäste das Schiff verließen. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Schiff durch Abpumpen von Wasser aus dem Schiffsrumpf stabilisieren, Taucher der DLRG sind auf der Suche nach dem Leck. Mit einem Sinken des Schiffes ist nicht zu rechnen, Betriebsstoffe laufen nicht aus, Personen waren zu keiner Zeit in Gefahr. Die Wasserschutzpolizei Heidelberg ist vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei neuen Erkenntnissen oder einer wesentlichen Veränderung der Lage wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell