Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht auf dem Parkplatz einer Sporthalle - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 28.11.2022, ist ein auf dem Parkplatz einer Sporthalle in der Tullastraße in Lörrach stehender Pkw beschädigt worden. In der Zeit zwischen 19:15 Uhr und 21:00 Uhr dürfte ein unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den geparkten Jaguar gestoßen sein. Der verantwortliche Fahrer flüchtete und hinterließ einen Sachschaden von rund 1500 Euro am fremden Auto. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell