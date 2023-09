Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ingersheim - Großingersheim: Zeugen und Geschädigte nach Sachbeschädigung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter zerkratzten in der Nacht zum Mittwoch (20.08.2023) einen am Fahrbahnrand der Andreas-Kieser-Straße in Großingersheim geparkten VW und verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurden noch weitere Fahrzeuge auf dieselbe Art und Weise beschädigt. Die Ermittlungen dauern dahingehend noch an. Zeugen sowie etwaige Geschädigte werden gebeten, sich unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen in Verbindung zu setzen.

