Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verstärkung für das Polizeipräsidium Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

"Wir freuen uns über die tatkräftige Unterstützung bei der Bewältigung aller zukünftigen Einsatzlagen", begrüßte am 01. September 2023 Polizeivizepräsident Thomas Lüdecke 23 neue Kolleginnen und Kollegen beim Polizeipräsidium Ludwigsburg. 15 von ihnen haben erfolgreich ihre Ausbildung an der Hochschule für Polizei abgeschlossen und finden nun ihre erste Verwendung bei den Polizeirevieren sowie der Verkehrspolizeiinspektion. Fünf weitere Polizistinnen und Polizisten wurden auf eigenen Wunsch im Zuge des landesweiten Versetzungsverfahrens zum Polizeipräsidium Ludwigsburg versetzt, ebenso wie eine Polizeibeamtin und zwei Polizeibeamte, die bislang ihren Dienst in Rheinland-Pfalz bzw. Nordrhein-Westfalen verrichteten. "Der Polizeiberuf ist etwas Besonderes, auf das man sehr stolz sein kann. Ich freue mich, dass Sie sich für diesen Beruf entschieden haben. Passen Sie stets auf sich sowie einander auf und kommen Sie nach jedem Einsatz wieder gesund nach Hause", gab Thomas Lüdecke den neuen Kolleginnen und Kollegen bei der Begrüßung mit auf den Weg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell