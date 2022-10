Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Unfallfluch gesucht

Nordhausen (ots)

Auf einer gesperrten Fahrradstraße in der Grimmelallee, zwischen der Hohensteiner Straße und der Behringstraße, kam es zu einer Kollision eines Radfahrers mit einer Fußgängerin. Am 15. Oktober gegen 17.55 Uhr befand sich eine Frau mit einem Kind auf der besagten Fahrradstraße, welche aufgrund von Bauarbeiten für den Verkehr jeglicher Art gesperrt war. Ein Fahrradfahrer ignorierte das bestehende Verbot der Durchfahrt. An einer Engstelle zwischen einem Baum und einer Bake begegnete die Fußgängerin den Radfahrer. Dieser stieß mit dem Lenker an ihren Arm und verletzte sie dadurch leicht. Kurz darauf stieg der Mann von dem Fahrrad ab und beleidigte die Frau. Danach verließ er die Unfallstelle pflichtwidrig.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: - 35-40 Jahre alt - ca. 180 cm groß - schlanke Statur - dunkle kurze Haare - kein Bart - Brillenträger

Der Inspektionsdienst Nordhausen sucht nach Zeugen des Unfalls. Personen, die zur Sache sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03631-960 melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell