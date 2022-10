LPI-NDH: Fassade mit Graffiti besprüht

Effelder (ots) - Den Abbiegevorgang bemerkte ein Autofahrer am Vormittag in der Mühlhäuser Straße zu spät und fuhr auf ein anderes Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls verletzten sich die Insassen des auffahrenden Fahrzeugs leicht. Sie wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: ...

