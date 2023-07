POL-DN: Einbruch in Supermarkt - Zeugen gesucht

Niederzier (ots) - Bereits in der Nacht zu Donnerstag (13.07.2023) drangen bislang Unbekannte in einen Imbiss auf der Niederzierer Straße ein. Die Kriminalpolizei ermittelt. In der Zeit zwischen Mittwoch (12.07.2023), 23:00 Uhr und Donnerstag, 08:00 Uhr hebelten der oder die Täter eine Tür auf und gelangten so in den Verkaufsraum hier. Sie entwendeten unter anderem eine Kaffeemaschine und Weinflaschen. Zeugen, die etwas im Tatzusammenhang beobachtet haben, werden gebeten, ...

