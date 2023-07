POL-DN: Imbiss aufgebrochen

Aldenhoven (ots) - Derzeit noch Unbekannte drangen am Donnerstag (13.07.2023) in die Wohnung eines 35-Jährigen ein und entwendeten eine Musikanlage. Der oder die Täter nutzten die Abwesenheit des Bewohners in der Zeit von 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr und drangen in die Wohnung in der Gartenstraße ein. Hier durchwühlten sie alle Räume, stahlen eine hochwertige Musikanlage und flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet ...

