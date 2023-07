POL-DN: Motorradfahrer schwer verletzt

Merzenich (ots) - Bislang Unbekannte haben im Zeitraum von Sonntag (09.07.2023) bis Mittwoch (12.07.2023) einen Audi vom S-Bahn Parkplatz in Merzenich, Steinweg gestohlen. Die Polizei ermittelt. Am Mittwochabend wandte sich eine 40-Jährige aus Vettweiß an die Polizei. Das von ihr geliehene Auto eines Freundes aus Bad Vilbel, ein Audi RS 5 in weiß mit dem amtlichen Saisonkennzeichen GG-SF450 wurde entwendet. Sie hatte das Fahrzeug am Sonntag gegen 14:30 Uhr auf dem ...

