Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Aufgefundenes Kind

Weißenthurm (ots)

Durch Fußgänger wurde am 10.06.23, gegen 16:15 Uhr ein ca. fünfjähriges Mädchen in der Ortslage Weißenthurm aufgefunden. Das Kind befand sich im Bereich der Hauptstraße. Es hat dunkle Haare, spricht kein Wort und trug zum Zeitpunkt des Aufgriffs keine Schuhe. Es ist außerdem schlank. Das Kind kann bisher nicht einer Familie zugeordnet werden. Vermisstenfahndungen liegen zurzeit auch nicht vor. Die Polizei fragt an, wer Hinweise auf das Kind geben kann. Das Kind wird dem Jugendamt übergeben. Hinweise an PI Andernach, 02632- 921-0

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell