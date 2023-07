POL-DN: Einbrecher kamen über Tag

Titz (ots) - Ein Schwerverletzter und ein Totalschaden - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles auf der Landesstrasse 241 in Höhe des Abzweigs Spieler Mühle am Donnerstagmorgen (13.07.2023) Gegen 06:45 Uhr befuhr ein 28-Jähriger aus Titz mit seinem Pkw die L 241 in Fahrtrichtung Mersch. In Höhe der Einmündung Spieler Mühle setzte er zum Überholen eines Lkw an, welcher von einem 53-Jährigen aus Polen geführt wurde. Im gleichen Moment bog der Lkw-Fahrer nach links ...

