POL-DN: Unfall mit Lkw

Titz (ots)

Ein Schwerverletzter und ein Totalschaden - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles auf der Landesstrasse 241 in Höhe des Abzweigs Spieler Mühle am Donnerstagmorgen (13.07.2023)

Gegen 06:45 Uhr befuhr ein 28-Jähriger aus Titz mit seinem Pkw die L 241 in Fahrtrichtung Mersch. In Höhe der Einmündung Spieler Mühle setzte er zum Überholen eines Lkw an, welcher von einem 53-Jährigen aus Polen geführt wurde. Im gleichen Moment bog der Lkw-Fahrer nach links ab. Der Titzer konnte nicht mehr ausweichen und fuhr mit seinem Pkw in den Anhänger des Lkw. Der 28-jährige Titzer erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und wurde mit einem Rtw in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

