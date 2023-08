POL-BI: Kind mit Roller angefahren. Verursacher fährt davon.

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Am Freitag, 11.08.2023, versuchte ein unbekannter Täter ein Fahrrad an der Detmolder Straße zu stehlen und wurde vom Besitzer überrascht. Der 36-jährige Bielefelder war zu Besuch in einer Wohnung an der Ecke Bielsteinstraße. Ein Fahrrad hatte er mit einem Schloss an einem Straßenschild gesichert. Gegen 23:25 Uhr sah er, dass sich ein unbekannter Mann mit einem ...

mehr